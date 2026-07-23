Tesla: наш автопилот гораздо безопаснее ручного управления, он полностью снимает стресс от вождения
Глава направления автопилота компании рассказал, что система обучалась на редких аварийных сценариях и продолжает улучшаться
Руководитель отдела искусственного интеллекта Tesla Ашок Эллусвами заявил, что система полного автономного вождения FSD Supervised показала более высокий уровень безопасности по сравнению с обычным ручным управлением.
По его словам, выводы основаны на анализе более 12 млрд миль (около 19,3 млрд км) реального использования владельцами автомобилей Tesla. Машины с автопилотом попадают в аварии вдвое реже, чем остальные.
По словам инженера, FSD способен достигать таких результатов благодаря обучению на большом количестве нестандартных дорожных ситуаций. Система анализирует сложные сценарии, включая внезапное появление пешеходов и животных на дороге, выезд других автомобилей на запрещающий сигнал светофора и резкие перестроения, чтобы заранее прогнозировать вероятность столкновения.
Эллусвами отметил, что использование FSD может значительно снизить нагрузку на водителя и сделать поездки спокойнее. Он подчеркнул, что его технология продолжает активно развиваться.
Простой способ значительно повысить безопасность себя и своей семьи — это приобрести Tesla с FSD. Это полностью снимает стресс от вождения. Я говорю это не просто потому, что работаю в Tesla, а потому что это действительно отличный продукт, который продолжает совершенствоваться.
При этом система по-прежнему относится к категории помощи водителю и требует контроля человека за рулём.
Как мы уже сообщали, «Вояджер-1» почти за 50 лет пролетел расстояние, которое владельцы Tesla ежегодно проезжают на автопилоте
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