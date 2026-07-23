Огромная солнечная электростанция мощностью 125 МВт уже запущена, новая — на 400 МВт — строится в Айдахо

Компания rPlus Energies ввела в эксплуатацию в Айдахо солнечную электростанцию Pleasant Valley Solar 2 мощностью 125 МВт и начала строительство энергетической станции Blacks Creek мощностью 400 МВт в округе Ада на юго-западе штата.

С учетом действующих, строящихся или находящихся на стадии заключения контрактов проектов, компания на данный момент разработала более 1 гигаватта (ГВт) солнечных электростанций и систем хранения энергии в штате Айдахо.

Айдахо пока не является лидером в области солнечной энергетики – на самом деле это крупный штат, специализирующийся на гидроэнергетике, – но он делает успехи. По данным Ассоциации предприятий солнечной энергетики (SEIA), по состоянию на июнь 2026 года в штате было установлено 1301 МВт солнечных электростанций, что ставит его на 34-е место в США. В настоящее время солнечная энергия обеспечивает 9,01% электроэнергии Айдахо, а в отрасль было инвестировано 2 миллиарда долларов.

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«Солнечная электростанция Pleasant Valley Solar 2 и энергетический центр Blacks Creek Energy Center представляют собой важные дополнения к энергетической инфраструктуре штата Айдахо, поскольку мы стремимся удовлетворить меняющиеся потребности обслуживаемых нами сообществ, — сказала Лиза Гроу, президент и генеральный директор Idaho Power. — Мы ценим наше прочное партнерство с rPlus Energies и ту роль, которую эти проекты сыграют в обеспечении надежной и доступной энергии для наших клиентов и сообществ».

Проекты Pleasant Valley Solar 2 и Blacks Creek представляют собой совокупные инвестиции в размере более 750 миллионов долларов в штате Айдахо. Эти проекты создадут сотни рабочих мест на этапе строительства, а также постоянные рабочие места на объектах после их завершения.

