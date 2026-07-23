Mercedes-Benz могут запретить в США из-за китайских акционеров — Сенат готовит жёсткие правила

У автопроизводителя будет время до 2030 года, чтобы выполнить требования

Будущее Mercedes-Benz на американском рынке оказалось в центре политических обсуждений после того, как комитет по торговле Сената США одобрил законопроект, ограничивающий продажи автомобилей производителей, если более 15% их акций принадлежит китайским компаниям. Под действие новых правил потенциально может попасть немецкий автогигант, поскольку китайские инвесторы владеют почти 20% акций Mercedes-Benz.

Крупнейшими китайскими акционерами Mercedes являются основатель Geely Эрик Ли Шуфу, которому через инвестиционную структуру принадлежит 9,7% компании, и Beijing Automotive Group (BAIC), владеющая ещё 9,98% акций.

Изображение Mercedes

Сенатор Тед Круз, председатель комитета, заявил, что законопроект требует внесения изменений, прежде чем он станет законом.Сенатор напрямую затронул вопрос о возможном запрете для Mercedes, в то время как сенатор Берни Морено заявил, что у автопроизводителя будет время до 2030 года, чтобы выполнить требования. Морено также объявил, что Mercedes может получить исключения, которые позволят автопроизводителю обойти новые правила.

Аналогичная ситуация уже возникла с Polestar, принадлежащей Geely: ей запретили продажи в США с 2027 года, тогда как Volvo удалось получить разрешение при соблюдении дополнительных условий.