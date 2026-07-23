Китай запустил спутник с орбитой, которой раньше не было: он сможет «просматривать» весь геостационарный пояс

Китайский экспериментальный спутник Shijian-31, запущенный 16 июня, оказался на необычной орбите, аналогов которой ранее не наблюдали. Анализ, опубликованный компаниями Integrity ISR и ComSpOC, показывает, что аппарат использует нестандартную разновидность орбиты «Молния» для последовательного обзора всего геостационарного пояса — области на высоте около 35 786 км над экватором, где работают большинство спутников связи, телевещания и метеонаблюдения.

Классическая высокоэллиптическая орбита «Молния» представляет собой сильно вытянутую орбиту с наклонением 63,4°, позволяющую спутнику долго находиться над северным полушарием без постоянной коррекции траектории. Обычно её используют для связи и систем раннего предупреждения на высоких широтах. Однако Shijian-31 применяет ту же механику иначе: высшая точка его орбиты находится над экватором, что даёт аппарату возможность длительное время наблюдать геостационарный пояс практически «сверху».

Фото: CASC

Ещё одна особенность заключается в периоде обращения. Вместо традиционных 12 часов спутник совершает полный виток примерно за 12,5 часов, поэтому при каждом новом прохождении его точка наблюдения смещается примерно на 15,7° по долготе. Благодаря этому Shijian-31 постепенно сканирует весь геостационарный пояс вокруг Земли примерно за 23 дня. В апогее спутник отдаляется от Земли на 39 900 км — на несколько тысяч километров дальше геостационарной орбиты, что обеспечивает удобный обзор всей области.

Официально Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) заявляет, что Shijian-31 предназначен для «исследования космической среды». При этом серия Shijian уже использовалась для испытаний орбитальной дозаправки и мониторинга космической обстановки, а сама CASC не публиковала изображений нового аппарата. По оценке Integrity ISR, спутник также будет сложно наблюдать с Земли: его минимальная высота около 2000 км значительно превышает орбиты большинства спутников дистанционного зондирования, а от аппаратов-инспекторов на геостационарной орбите его отделяют тысячи километров.

По мнению специалистов, проводивших анализ, такая схема полёта демонстрирует необычный подход к орбитальной механике и может быть частью растущего интереса к постоянному наблюдению за деятельностью на геостационарной орбите. При этом аналитики отмечают, что при необходимости Shijian-31 сможет сравнительно небольшим манёвром изменить траекторию и пройти непосредственно через район геостационарного пояса, затратив на это минимальное количество топлива.