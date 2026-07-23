«Если кто-то сможет создать чип лучше, я с удовольствием пожму ему руку». Маск заявил, что Tesla AI6 станет самым мощным в мире чипом для периферийных вычислений

Во время последнего отчета о доходах Tesla генеральный директор Илон Маск выразил большие надежды на разработанный компанией чип с искусственным интеллектом.

Маск заявил: «Я очень рад разработке чипа Tesla AI6, который станет самым мощным в мире чипом для периферийных вычислений. Если кто-то сможет создать продукт лучше, я с удовольствием пожму ему руку».

Этот чип, как утверждает Маск, должен обеспечить примерно двукратную производительность по сравнению с AI5. Вместо LPDDR5X Tesla планирует использовать LPDDR6, что должно улучшить пропускную способность и общую эффективность системы.

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В последние годы Tesla постоянно увеличивает инвестиции в независимые исследования и разработки в области полупроводников. Ее амбициозный проект Terafab по производству полупроводниковых пластин направлен на достижение ежемесячной производственной мощности в 1 миллион пластин. Маск сообщил, что местоположение Terafab будет объявлено в ближайшее время. Кроме того, Tesla также продвигает несколько проектов, связанных с искусственным интеллектом, включая человекоподобного робота Optimus и беспилотное такси Cybercab.

Что касается стратегии цепочки поставок, Маск отметил, что заводы TSMC и Samsung по производству кремниевых пластин в США станут ключевыми звеньями в цепочке поставок Optimus. Он также поблагодарил партнеров за поддержку и инвестиции и упомянул, что, несмотря на недавний рост цен на микросхемы памяти, Tesla обеспечила себе стабильные поставки от Micron Technology на разумных условиях.

Главный финансовый директор Вайбхав Танеджа заявил, что капитальные затраты продолжат расти во второй половине 2026 года, и ожидается, что общие расходы за год превысят 25 миллиардов долларов. Он также отметил: «В течение следующих двух-трех лет капитальные затраты будут продолжать расти по мере расширения парка беспилотных такси, увеличения производственных мощностей Optimus, инвестиций в заводы по производству полупроводников, создания мощностей по производству солнечной энергии и совершенствования инфраструктуры для вычислений в области искусственного интеллекта».