3 млрд загрузок за полгода: какие приложения чаще всего скачивают в RuStore

Наиболее востребованными остаются полезные сервисы, финансовые приложения и платформы для онлайн-покупок

В первом полугодии 2026 года число загрузок приложений из магазина RuStore превысило 3 млрд. Наиболее востребованными категориями стали утилиты и сервисы для повседневных задач, на которые пришлось 22% всех установок. Далее следуют финансовые приложения (17%) и сервисы для онлайн-покупок (10%).

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

В числе самых скачиваемых приложений оказались «Сбербанк Онлайн», Max, Ozon, «Авито» и «ВКонтакте». Среди мобильных игр лидируют головоломки (15% загрузок), симуляторы (14%) и экшен-игры (10%). Самыми популярными проектами стали Tanks Blitz, «Мир Домовят» и Vita Mahjong.

За последнюю неделю пользователи стали активнее искать, устанавливать и обновлять приложения. Наибольший рост интереса зафиксирован к продуктам VK: количество поисковых запросов увеличилось примерно в полтора раза, а число установок «ВКонтакте», Max и «VK Видео» выросло в среднем на 50%.

Сейчас в RuStore представлено более 110 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран. По данным платформы, ежемесячная аудитория магазина составляет около 68 млн пользователей.