Платёжные системы переделают под ИИ: стартап Natural привлёк $30 млн на новую финансовую инфраструктуру

Стартап Natural объявил о привлечении $30 млн в рамках раунда Series A. Компания разрабатывает платёжную инфраструктуру для ИИ-агентов, которая позволит им самостоятельно оплачивать услуги, принимать платежи и совершать финансовые операции без участия человека. После нового раунда общий объём инвестиций в компанию достиг $40 млн.

Разработчики отмечают, что современные ИИ-агенты уже способны выполнять сложные задачи — например, находить перевозчиков, сравнивать цены, договариваться о доставке или оформлять заказ. Однако на этапе оплаты им по-прежнему требуется подтверждение человека, поскольку существующие финансовые системы, включая банковские переводы и оплату банковскими картами, изначально создавались для операций, инициируемых людьми.

Фото: Natural

Раунд финансирования возглавил венчурный фонд Forerunner, специализирующийся на технологиях для электронной коммерции и потребительских сервисов. В Natural считают своим главным конкурентом Stripe, которая также разрабатывает платёжные решения для ИИ-агентов. При этом компания намерена поддерживать не только расчёты через стейблкоины, как некоторые конкуренты, но и традиционные банковские платежи. В команду уже вошли специалисты, ранее работавшие в Stripe, Ramp и Square.

Основатели рассчитывают, что переход от платежей, подтверждаемых человеком, к полностью автоматическим операциям позволит ИИ выполнять финансовые действия со скоростью компьютеров. По их оценке, это может увеличить общее количество платёжных операций в мире на несколько порядков по сравнению с сегодняшним уровнем.

По замыслу основателей, Natural становится промежуточным программным слоем между ИИ-агентами и финансовой системой: компании смогут подключить инфраструктуру стартапа и разрешить своим агентам хранить средства, проводить платежи, получать деньги и взаимодействовать как с людьми, так и с другими ИИ-агентами.