Микрореактор становится ближе: в США завершили проектирование ключевой системы для Kronos MMR

Американская компания NANO Nuclear Energy сообщила о завершении важного этапа разработки микрореактора Kronos MMR. Совместно с инженерной компанией Fortil она практически закончила концептуальное проектирование системы обращения и хранения ядерного топлива — одного из ключевых узлов будущей установки.

Изображение: NANO Nuclear Energy

Именно эта система отвечает за безопасную транспортировку, хранение и загрузку ядерного топлива на протяжении всего жизненного цикла реактора. Над ее созданием работала междисциплинарная команда инженеров, включающая специалистов по механике, автоматизации, системной инженерии, радиационной защите и ядерной безопасности.

На этапе концептуального проектирования разработчики определили архитектуру системы, проработали ее взаимодействие с другими компонентами реактора и подготовили необходимую техническую документацию для перехода к следующей стадии.

Теперь проект вступает в фазу предварительного проектирования. На этом этапе инженерам предстоит детально проработать конструкцию, провести дополнительные расчеты, уточнить характеристики оборудования и окончательно интегрировать систему в общую архитектуру Kronos MMR.

Kronos MMR — это стационарный высокотемпературный газоохлаждаемый микрореактор, предназначенный для выработки электроэнергии с минимальными выбросами углерода. Помимо него NANO Nuclear разрабатывает еще несколько перспективных проектов, включая переносной микрореактор Zeus и космический реактор Loki MMR.

Параллельно компания проходит все необходимые этапы лицензирования в США. Ранее в этом году Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) приняла к рассмотрению заявку на строительство первого Kronos MMR на территории Иллинойсского университета в Урбана-Шампейн. Если процесс согласования пройдет без задержек, строительство демонстрационного реактора может начаться во второй половине 2027 года.