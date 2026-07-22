Двигатель Rolls-Royce для истребителя нового поколения прошел ключевой этап перед первым полным тестом

Rolls-Royce, Avio Aero и IHI Corporation завершили серию ключевых проверок конструкции двигателя для Global Combat Air Programme (GCAP) — международной программы создания боевого самолёта нового поколения Великобританией, Италией и Японией. Разработка силовой установки перешла ближе к этапу полноразмерных наземных испытаний демонстратора двигателя.

Создаваемый двигатель должен обеспечивать не только тягу, но и высокие объёмы электроэнергии и охлаждения для бортовых систем следующего поколения, включая перспективные датчики и вооружение.

В рамках подготовки к испытаниям инженеры трёх компаний уже провели более 100 проверок отдельных компонентов, а полученные данные используются для уточнения окончательной конструкции силовой установки.

По данным консорциума, последние проверки конструкции приблизили проект к финальному утверждению основного демонстратора двигателя. Производство отдельных деталей уже началось во всех трёх странах-участницах. Сам демонстратор должен снизить технические риски перед переходом к следующим этапам разработки, а также проверить инженерные методы, цифровые инструменты и производственные технологии, которые будут использоваться при создании серийного двигателя.

Для совместной работы компании открыли центр Collaboration Hub в Рединге, Великобритания. По словам представителей компаний, площадка стала результатом более тесного взаимодействия партнёров после года совместной работы над программой.

Следующим этапом станет наземное испытание полноразмерного демонстратора двигателя. Во время этих тестов специалисты проверят работу силовой установки и её способность обеспечивать электрическую мощность и управление тепловыми нагрузками будущего самолёта. Сейчас программа GCAP поддерживает около 9000 рабочих мест в аэрокосмической отрасли Великобритании, Италии и Японии.