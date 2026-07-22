Назван первый российский оператор, действительно готовый к запуску 5G

Эксперты ИАА TelecomDaily оценили готовность российских мобильных сетей к запуску 5G. Исследование проводилось в первой половине июля 2026 года в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке с использованием измерительного комплекса TEMS Investigation и SIM-карт четырех федеральных операторов.

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Главным критерием стала индикация 5G на совместимых смартфонах, которая свидетельствует о подготовке ключевых элементов сети и базовых станций к работе с технологией пятого поколения. По итогам испытаний соответствующий значок стабильно отображался только в сети «Билайна». В Москве, Калининграде и Владивостоке он фиксировался на всем протяжении маршрутов, а в Санкт-Петербурге — почти во всех исследованных зонах покрытия. У МТС индикация была зафиксирована лишь на небольшом числе базовых станций в Санкт-Петербурге, тогда как в сетях «МегаФона» и T2 она отсутствовала.

Авторы исследования отмечают, что интерес к внедрению 5G в России растет. Операторы рассчитывают получить доступ к необходимому частотному диапазону и возможность использовать принцип технологической нейтральности, что позволит ускорить развертывание сетей нового поколения. Дополнительные испытания в пилотной зоне «Билайна» в Москве показали скорость передачи данных свыше 1,5 Гбит/с при минимальном значении около 1,3 Гбит/с.