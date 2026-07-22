100-тонный буй получил первый в мире международный сертификат безопасности для волновой энергетики

После 50 лет неудач волновая энергетика преодолела главный барьер: шведская CorPower Ocean получила полную сертификацию для буя C4 после 7 лет проверок

Шведская компания CorPower Ocean объявила о получении полной сертификации DNV (норвежская международная организация, разрабатывающая стандарты и проводящая сертификацию для морской и энергетической отраслей) для волнового преобразователя энергии C4.

Это первый в мире волновой генератор, прошедший полный цикл проверки DNV — отраслевого стандарта, без которого крупные институциональные инвесторы обычно не финансируют проекты морской энергетики. Проверка заняла 7 лет и охватила конструкцию, производство, усталость и прочность материалов и устойчивость к штормам.

По словам генерального директора и сооснователя CorPower Ocean Патрика Мёллера, получение сертификата переводит волновую энергетику из категории перспективных технологий в категорию решений, пригодных для коммерческого финансирования. Следующим этапом компания называет строительство первых коммерческих волновых электростанций, которые планируется развернуть в Португалии и Шотландии.

Фото: CorPower Ocean

Буй C4 имеет каплевидную форму, диаметр 9 м, высоту 18 м и массу около 100 т. Он закрепляется на морском дне натянутым тросом: волны поднимают конструкцию вверх, после чего трос с такой же силой тянет её обратно. Возвратно-поступательное движение через систему колёс и редуктор приводит в действие генератор, а выработанная электроэнергия передаётся на берег по подводному кабелю.

Ключевой особенностью установки стала система WaveSpring. Вместо того чтобы гасить движение, она усиливает его, работая по принципу, который разработчики сравнивают с работой сердечного клапана. При волне высотой около 1 м система увеличивает амплитуду движения буя до 3 м, повышая количество вырабатываемой энергии. Во время сильного шторма механизм переключается в противоположный режим, снижая нагрузку на конструкцию. Благодаря этому C4 выдержал волны высотой до 18,5 м без повреждений.

Прототип работает у побережья северной Португалии с 2023 года, в 4 км от берега на глубине 45 м. За 3 цикла эксплуатации он автономно вырабатывал электроэнергию и передавал её в энергосеть страны, а также пережил несколько атлантических штормов, включая шторм Domingos, во время которого была зарегистрирована рекордная для проекта волна высотой 18,5 м. Именно успешное прохождение этих испытаний стало одним из ключевых факторов, позволивших DNV выдать сертификат.

Теперь CorPower Ocean готовится построить первые коммерческие массивы, объединяющие десятки таких буёв. Компания рассчитывает ввести их в эксплуатацию в 2027–2029 годах и показать, что волновые электростанции способны стать стабильным источником электроэнергии наряду с ветровой и солнечной генерацией.