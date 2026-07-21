Солнечная вспышка могла убить легендарный марсоход Opportunity: ученые нашли новую причину крупнейших бурь на Марсе
Солнце могло поставить точку в 15-летней миссии Opportunity
Международная группа астрономов обнаружила первые свидетельства того, что мощные солнечные вспышки и выбросы плазмы могут запускать или усиливать глобальные пылевые бури на Марсе. Если выводы подтвердятся, это поможет объяснить происхождение одной из самых разрушительных бурь в истории исследований Красной планеты — той самой, которая в 2018 году привела к гибели легендарного марсохода Opportunity.
Исследование основано на данных, собранных американским орбитальным аппаратом MAVEN и российско-европейской миссией ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Ученые проанализировали, как потоки высокоэнергетических частиц, возникающие после солнечных вспышек и выбросов корональной массы, влияли на атмосферу Марса в период с 2018 по 2021 год.
Всего исследователи рассмотрели шесть подобных событий. В пяти случаях, произошедших в 2020–2021 годах, заметного влияния на атмосферу обнаружить не удалось. Однако июнь 2018 года оказался исключением.
Именно тогда мощный выброс солнечной плазмы совпал с началом масштабной пылевой бури. Приборы зафиксировали необычно сильный нагрев атмосферы, который, по мнению ученых, мог ускорить рост локального пылевого шторма в северном полушарии. Всего за несколько недель он превратился в глобальную бурю, полностью окутавшую Марс.
Именно эта буря стала роковой для марсохода Opportunity. Плотная пылевая завеса практически перестала пропускать солнечный свет, из-за чего солнечные панели аппарата перестали вырабатывать достаточно энергии. После нескольких месяцев безуспешных попыток восстановить связь NASA в 2019 году официально завершило миссию, которая продолжалась почти 15 лет вместо запланированных 90 дней.
Исследователи отмечают, что Марс особенно чувствителен к подобным явлениям. В отличие от Земли, у него нет глобального магнитного поля, поэтому солнечный ветер и выбросы корональной массы могут практически беспрепятственно воздействовать на верхние слои атмосферы, изменяя их температуру и динамику.
При этом исследователи подчеркивают, что говорить о прямой причинно-следственной связи пока рано. Полученные данные не доказывают, что именно солнечная активность вызывает глобальные пылевые бури, однако впервые предлагают правдоподобный механизм, который может объяснить их внезапное возникновение и стремительное распространение по всей планете. Если эта гипотеза подтвердится, прогнозировать подобные события на Марсе станет значительно проще — и, значит, будущие миссии смогут лучше подготовиться к одной из главных природных угроз Красной планеты.
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