Российские наноспутники получили космический «турборежим»: скорость передачи данных на Землю увеличена в 10 раз — до 100 Мбит/с

Всего лишь простым обновлением ПО

Испытания проводились на тестовом спутнике, уже работающем на орбите. По данным разработчиков, обновление прошло успешно: передача данных оставалась стабильной, все ключевые параметры полностью соответствовали расчетным.

Изображение сгенерировано Grok

Новое программное обеспечение предназначено для малых космических аппаратов форматов CubeSat 3U и 6U, которые широко используются в научных исследованиях, образовательных программах. При этом обновить можно не только новые спутники — ПО совместимо и с аппаратами «Спутникс», уже находящимися на орбите.

Обновление позволит значительно ускорить передачу снимков и другой полезной информации с малых спутников без замены аппаратной части, ограничившись установкой новой версии программного обеспечения.