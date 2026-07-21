Российские наноспутники получили космический «турборежим»: скорость передачи данных на Землю увеличена в 10 раз — до 100 Мбит/с
Всего лишь простым обновлением ПО
Испытания проводились на тестовом спутнике, уже работающем на орбите. По данным разработчиков, обновление прошло успешно: передача данных оставалась стабильной, все ключевые параметры полностью соответствовали расчетным.
Новое программное обеспечение предназначено для малых космических аппаратов форматов CubeSat 3U и 6U, которые широко используются в научных исследованиях, образовательных программах. При этом обновить можно не только новые спутники — ПО совместимо и с аппаратами «Спутникс», уже находящимися на орбите.
Обновление позволит значительно ускорить передачу снимков и другой полезной информации с малых спутников без замены аппаратной части, ограничившись установкой новой версии программного обеспечения.
Вчера «БЮРО 1440» сообщила о запуске второго пакета спутников собственной группировки, которая обеспечит спутниковый доступ в Сеть в любой точке мира со скоростью до 1 Гбит/с.
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