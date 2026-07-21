NASA отправит к Марсу аппарат с ядерной силовой установкой. Это обойдётся в $2 млрд и сумма ещё не окончательная

Американское космическое агентство NASA собирается отправить к Марсу аппарат Space Reactor-1 Freedom (SR-1) с ядерной силовой установкой. Об этом в NASA рассказали изданию Politico. Космический аппарат должен отправиться к Марсу в конце 2028 года, на проект планируется потратить около $2,1 млрд. При этом сумма не окончательная — NASA уточнит её в процессе закупок.

Изображение: NASA

В NASA заявляют, что SR-1 — это первый межпланетный космический аппарат, использующий энергию ядерного деления. В рамках миссии SkyFall он должен доставить на Марс три роботизированных вертолёта для исследования планеты. Они будут созданы на основе вертолёта Ingenuity, который NASA ранее использовало для изучения Марса.

Ingenuity использовался в 2021-2024 годах. Его доставили на Марс вместе с марсоходом Perseverance, вертолёт совершил 72 полета, изучая те районы, куда не мог добраться марсоход. В январе 2024 года NASA перестало использовать вертолёт, поскольку он получил повреждения.

В документе NASA указано, что в 2026 финансовом году на программу по отправке SR-1 планируется потратить $640 млн, в 2027 — $890 млн, в 2028 — $415 млн и $180 млн в 2029 году. При этом речь идёт только о стоимости самого аппарата с ядерной силовой установкой, а затраты на миссию SkyFall в эту сумму не входят.