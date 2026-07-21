Китай приблизился к запуску крупнейшей в мире импульсной ГЭС на 500 МВт: ключевой узел прошёл испытания

Первый гигантский шаровой клапан для гидроагрегата с «турбиной Пелтона» успешно выдержал испытание давлением 9 МПа и подтвердил готовность к работе на самом сложном проекте такого класса

На строящейся ГЭС Datang Zhala в Сицзане успешно завершились гидростатические испытания первого шарового впускного клапана для гидроагрегата мощностью 500 МВт. Это первый в мире проект импульсной гидроэлектростанции с «турбинами Пелтона» такой мощности, а успешное испытание подтвердило работоспособность одного из её ключевых элементов под рабочим давлением.

Шаровой впускной клапан управляет подачей воды в турбину и является одним из важнейших элементов безопасности высоконапорной ГЭС.

Для первого энергоблока изготовили клапан диаметром 2,9 м, рассчитанный на давление 9 МПа. После сборки его масса превышает 300 т. Испытания подтвердили герметичность конструкции во всех предусмотренных режимах эксплуатации и завершили этап сборки и проверки оборудования на площадке.

Фото: People's Daily, China / X

ГЭС Datang Zhala станет первой утверждённой гидроэлектростанцией мегаваттного класса в Сицзане и войдёт в состав национальной демонстрационной базы чистой энергетики Китая, объединяющей гидроэнергетику, ветровые и солнечные электростанции. На станции будут работать 2 импульсных гидроагрегата с «турбинами Пелтона» мощностью по 500 МВт каждый, рассчитанные на эксплуатацию в условиях большого перепада высот и высокогорья.

Разработкой и поставкой одного полного гидроагрегата занимается китайская корпорация Dongfang Electric. По данным компании, проект включён Национальным энергетическим управлением Китая в первую группу ключевых проектов по созданию передового энергетического оборудования. Сейчас это единственный в стране проект, в рамках которого одновременно ведутся разработка, испытания и демонстрация высоконапорных импульсных гидроагрегатов мощностью 500 МВт.

Монтаж клапана оказался значительно сложнее стандартной заводской сборки. Вместо сборки в производственном цехе всю конструкцию собирали непосредственно на открытой площадке электростанции. Инженерам пришлось работать в условиях ограниченного пространства, сложных операций по подъёму многотонных элементов и постоянно меняющейся погоды.

В Dongfang Electric заявили, что создание, изготовление и монтаж такого клапана позволили повысить технологический уровень производства ключевых компонентов для высоконапорных гидроэлектростанций. Полученный опыт планируется использовать при реализации следующих крупных проектов этого класса.