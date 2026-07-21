Китай представил ещё 4 новых робота с ИИ — от гуманоидов до «умной» роботизированной руки

AGIBOT показала человекоподобных роботов для заводов и сферы услуг, образовательную платформу и новую роботизированную кисть, а также сообщила о выпуске 15 000-го робота

Китайская компания AGIBOT представила на Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC 2026 в Шанхае сразу 4 новых робототехнических устройства: человекоподобного робота A3 Ultra, образовательную платформу X2 EDU, промышленного робота G2 Max и роботизированную кисть OmniHand 3 Ultra-M.

Одновременно компания объявила о выпуске своего 15 000-го робота.

Флагманом линейки стал гуманоид A3 Ultra ростом 1,74 м. Робот имеет 51 степень свободы, поднимает до 5 кг каждой рукой и способен работать до 8 часов без подзарядки. Для автономной навигации он оснащён лидаром, несколькими типами камер и системами позиционирования, а вычисления выполняет платформа Nvidia Thor. Робот поддерживает быструю зарядку, замену аккумулятора и автоматическую подзарядку.

Фото: AGIBOT / PRNewswire

Для промышленности AGIBOT представила G2 Max, предназначенного для транспортировки грузов и паллетирования, а для вузов и исследовательских лабораторий — платформу X2 EDU с открытой аппаратной архитектурой, позволяющей устанавливать дополнительные датчики, вычислительные модули и рабочие инструменты.

Ещё одной новинкой стала роботизированная кисть OmniHand 3 Ultra-M с 20 активными степенями свободы, способная удерживать предметы массой до 5 кг и оснащённая тактильными датчиками на основе компьютерного зрения.

Компания также показала действующие внедрения своих роботов на производстве. На заводе Longcheer Technology гуманоидные роботы G2 выполняют контроль качества планшетов, самостоятельно перемещают детали, взаимодействуют с испытательным оборудованием и возвращают готовую продукцию.

По данным AGIBOT, производственная линия была интегрирована за 36 часов, выпускает около 3 000 планшетов за смену, а роботы уже отработали более 64 часов с простоем менее 4%.