Как по учебнику: быстрая плазма солнечного ветра добралась до Земли перед началом магнитной бури

Быстрая плазма солнечного ветра при движении от Солнца к Земле, словно ковш экскаватора, сгребает перед собой межпланетное вещество и создает перед своим фронтом зону повышенной плотности. Она уже регистрируется. В общем, событие пока развивается строго по учебнику.