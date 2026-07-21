Как по учебнику: быстрая плазма солнечного ветра добралась до Земли перед началом магнитной бури
Ученые фиксируют рост скорости и плотности солнечного ветра
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировала плановое усиление солнечного ветра, которое пока полностью соответствует прогнозам.
Скорость потока постепенно растет, а его пик ожидается ближе к ночи. Одновременно увеличивается и плотность плазмы, что считается характерным признаком приближения высокоскоростного потока от Солнца.
По словам ученых, быстрый солнечный ветер, распространяясь в сторону Земли, «сгребает» перед собой межпланетное вещество, формируя область повышенной плотности.
Быстрая плазма солнечного ветра при движении от Солнца к Земле, словно ковш экскаватора, сгребает перед собой межпланетное вещество и создает перед своим фронтом зону повышенной плотности. Она уже регистрируется. В общем, событие пока развивается строго по учебнику.
Ожидается, что магнитная буря начнётся уже в ближайшие часы. При этом после недельного затишья на Солнце произошли сразу три вспышки класса M.
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