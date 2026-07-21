Дороги стали безопаснее, но не для всех. В бедных странах риск погибнуть в ДТП оказался в 6 раз выше

За 33 года число дорожных травм и летальных исходов в мире заметно сократилось, однако почти 90% всех жертв по-прежнему приходятся на страны с низким уровнем дохода

Число дорожных травм и случаев с летальным исходом в мире продолжает снижаться, однако прогресс распределяется крайне неравномерно. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Lancet Public Health.

За период с 1990 по 2023 год стандартизированная по возрасту частота дорожных травм снизилась на 38,3%, а смертность — на 32,3%, но в ряде стран, включая США и Гану, показатели за последнее десятилетие, наоборот, выросли.

По оценкам авторов, в 2023 году во всём мире произошло около 50,9 млн случаев дорожных травм. Их последствия стали причиной 1,34 млн летальных исходов и привели к потере 75,3 млн DALY (показатель, объединяющий годы жизни, потерянные из-за преждевременной гибели или инвалидности). Для мужчин в возрасте 10–39 лет дорожные происшествия остаются основной причиной гибели.

Наиболее заметный разрыв связан с уровнем доходов стран. Хотя в государствах с высоким доходом фиксируется больше самих ДТП, почти 90% всех случаев с летальным исходом происходят в странах с низким уровнем дохода. Там смертность достигает 43,8 случая на 100 тыс. человек — почти в 6 раз выше, чем в богатых странах, где показатель составляет 7,5 на 100 тыс.

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Авторы объясняют этот разрыв не только количеством аварий. Во многих бедных странах развитие дорожной инфраструктуры, требования к безопасности автомобилей, использованию ремней безопасности, контроль за соблюдением правил и система экстренной медицинской помощи не успевают за быстрым ростом темпа роста количества автомобилей и населения городов. Кроме того, именно там чаще встречаются наиболее тяжёлые травмы. Отдельной проблемой остаются крупные автомобили с высоким капотом и отвлечение водителей на мобильные телефоны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), также опубликовавшая обновлённую статистику, оценивает снижение числа летальных исходов на дорогах в 21% с 2011 по 2025 год.

Несмотря на положительную динамику, в прошлом году ДТП унесли более 1,1 млн жизней и остаются главной причиной гибели детей и молодых людей в возрасте 5–29 лет. Публикация исследования совпала с началом заседания высокого уровня ООН, посвящённого повышению безопасности дорожного движения и достижению цели сократить число погибших и тяжело пострадавших в ДТП на 50% к 2030 году.