11 миллиардов лет назад Млечный Путь мог перевернуться после столкновения с другой галактикой: астрономы нашли новые доказательства древней катастрофы

Астрономы из Даремского университета (Великобритания) обнаружили новые свидетельства того, что около 10–11 млрд лет назад Млечный Путь пережил грандиозное столкновение с другой галактикой. По их расчетам, этот космический катаклизм оказался настолько мощным, что мог развернуть диск нашей галактики почти на 90 градусов — и это кардинально изменило движение большинства звезд.

Изображение сгенерировано ChatGPT

К такому выводу исследователи пришли, смоделировав последствия столкновения Млечного Пути с древней галактикой Гайя-Энцелад. Ранее космический телескоп Gaia уже обнаружил следы этого события по необычным орбитам звезд на окраинах нашей галактики. Однако новая работа показывает, что последствия могли быть куда масштабнее, чем считалось прежде.

«Мы и в прошлом предполагали, что Млечный Путь пережил лобовое столкновение с галактикой, которую мы называем Гайя-Энцелад. Теперь нам удалось обнаружить и свидетельства того, что этот катаклизм изменил положение и диска Млечного Пути. Это означает, что большинство звезд галактики в прошлом двигалось по совсем другим траекториям вокруг ее центра», — рассказал научный сотрудник Даремского университета Кирилл Батраков.

Компьютерное моделирование показало, что именно поворот древнего диска лучше всего объясняет современное строение Млечного Пути. Такая модель совпадает с расположением галактик-спутников и позволяет объяснить необычно медленное вращение звезд во внешнем гало — разреженной области, окружающей галактический диск.

Столкновения галактик считаются обычным этапом их эволюции. По данным NASA, примерно каждая четвертая наблюдаемая галактика уже пережила подобное событие. Такие «космические аварии» способны полностью изменить форму галактики, вызвать всплеск звездообразования и перераспределить движение миллиардов звезд.

Ученые считают, что новые результаты помогут точнее восстановить историю формирования не только Млечного Пути, но и других спиральных галактик во Вселенной.