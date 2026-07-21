100 петабайт данных NASA спасли от забвения и отдали ИИ: швейцарский суперкомпьютер получил архив климата Земли

ETH Zurich перенесла около 6 млрд файлов на суперкомпьютер Alps, чтобы обучать модели погоды и сохранить многолетние наблюдения за атмосферой, океанами и ледниками

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) скопировали около 100 петабайт открытых данных NASA и передали в швейцарский суперкомпьютерный центр CSCS в Лугано. Объём архива составил примерно 6 млрд файлов — столько данных пришлось бы записывать с нуля.

Перенос занял около года. В архив вошли многолетние наблюдения за климатической системой Земли: данные о концентрации парниковых газов, облачности, осадках, ледяных щитах и других процессах в атмосфере и океанах. В дальнейшем исследователи планируют также скопировать крупные массивы данных американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Главная цель проекта — использовать эти данные для обучения ИИ-моделей, способных прогнозировать погоду, климатические изменения и природные катастрофы. По словам учёных, новые модели на основе машинного обучения уже способны выполнять некоторые прогнозы значительно быстрее традиционных систем, основанных на физических уравнениях.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Например, вместо часов вычислений для глобального прогноза погоды на несколько дней ИИ-модели могут справляться с подобной задачей примерно за минуту. Это может повысить скорость предупреждения об опасных явлениях — от наводнений и штормов до засух, влияющих на сельское хозяйство и энергетику.

Перенос данных также связан с опасениями по поводу сокращения финансирования климатических исследований в США. Учёные ETH Zurich подчеркнули, что все скопированные данные были общедоступными и не являются секретными, однако решили создать дополнительную копию, поскольку научная инфраструктура зависит от долгосрочных политических решений.

Теперь архив NASA хранится рядом с одним из самых мощных суперкомпьютеров мира Alps. Исследователи рассчитывают объединить огромные массивы наблюдений с вычислительными возможностями системы, чтобы с помощью ИИ находить закономерности в изменениях климата, которые раньше было трудно обнаружить.