Санкции США больше не мешают масштабировать обучение моделей: Китай построил дата-центр мощностью 1 ГВт без единого чипа Nvidia

Китайская компания Z.AI (бывшая Zhipu) начала частичную эксплуатацию нового центра обработки данных для обучения моделей искусственного интеллекта GLM. По данным Bloomberg, комплекс полностью построен на чипах китайского производства — без использования ускорителей Nvidia. Если информация подтвердится, то это станет одним из самых наглядных примеров того, что китайские разработчики ИИ смогли обойти ограничения США на поставки передовых вычислительных чипов.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Главная особенность проекта — масштаб. Мощность дата-центра достигает 1 ГВт, что сопоставимо с одновременным энергопотреблением примерно 750 000 домов. Это делает объект одним из крупнейших вычислительных центров, созданных китайскими разработчиками ИИ. По данным источника Bloomberg, Z.AI уже эксплуатирует несколько вычислительных кластеров, каждый из которых включает более 10 000 чипов, и среди них нет продукции Nvidia.

Какие именно ускорители используются, не раскрывается. Крупнейшим китайским разработчиком ИИ-чипов считается Huawei, конкуренцию ей составляют Cambricon и Alibaba, которые пытаются сократить отставание от Nvidia. До сих пор главным вопросом оставалось, способны ли китайские ускорители не только запускать готовые модели, но и обучать самые сложные системы искусственного интеллекта.