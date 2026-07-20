Китайская Biren показала ИИ-суперузел на 1024 ускорителя: оптика заменяет медные соединения в больших кластерах
Компания показала архитектуру с оптическими межсоединениями, которая должна объединять тысячи вычислительных карт в единую систему памяти для обучения крупных моделей
Китайская компания Biren Technology представила архитектуру ИИ-суперузла, способную объединять до 1024 карт в одной системе. Презентация прошла на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года (World Artificial Intelligence Conference, WAIC) в Шанхае. Основой решения стали оптические межсоединения, которые должны заменить часть традиционных медных каналов связи между ускорителями.
По словам представителей компании, современные кластеры для обучения крупных моделей упираются не только в производительность отдельных GPU, но и в скорость обмена данными между ними. Вице-президент Biren по архитектуре ИИ-фреймворков Дин Юньфань (Ding Yunfan) заявил, что электрические соединения на основе меди приближаются к ограничениям, из-за которых размер обычного сервера с ускорителями оказывается ограничен примерно 128 GPU.
Новая архитектура использует технологию near-packaged optics (NPO, оптика, размещённая максимально близко к вычислительным компонентам). В отличие от традиционных электрических линий передачи данных, где ограничения связаны с длиной проводников, энергопотреблением и потерями сигнала, оптические каналы используют свет для передачи информации и позволяют создавать более масштабные соединения между вычислительными блоками.
Biren также представила семейство ускорителей BR2xx с поддержкой суперузлов и протокол Blink 2.0, который, по заявлению компании, позволяет создать общее пространство памяти для большого количества ускорителей. В линейку входят несколько уровней систем: суперузел на 16 карт для стандартных серверов, 128-карточная система высокой плотности и распределённый оптический суперузел на 1024 карты.
Переход к оптическим соединениям меняет требования к проектированию ИИ-инфраструктуры. Ограничения смещаются от мощности отдельных GPU к пропускной способности каналов связи, задержкам передачи данных и согласованности памяти между разными вычислительными блоками. Производителям также приходится решать новые задачи, связанные с охлаждением, размещением оптических модулей, надёжностью соединений и поддержкой программного обеспечения для распределённых вычислений.
Biren включилась широкую гонку за масштабирование ИИ-систем: аналогичные направления развивают другие китайские компании, включая Huawei, Alibaba, MetaX и Enflame, мировые производители также изучают оптические архитектуры для крупных вычислительных кластеров. Практическое значение таких решений будет зависеть от независимых испытаний скорости передачи данных, совместимости с программными платформами и возможности массового производства оптических компонентов по приемлемой стоимости.
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