Горячая вода за 3 секунды, стерилизация и чайник в комплекте: Xiaomi представила напольную чайную станцию

Пользователь может выбрать пять температурных режимов и четыре варианта объема порции

Xiaomi расширила линейку решений для умного дома необычным устройством: компания представила на платформе коллективного финансирования Youpin напольную чайную станцию Mijia Smart Tea Bar Machine Pro Vertical. Устройство совмещает сразу несколько функций: мгновенный нагрев воды, приготовление чая и встроенный шкаф для стерилизации посуды. На этапе краудфандинга новинка предлагается по цене 1100 юаней (примерно 160 долларов).

Изображение: Xiaomi

Чайная станция выполнена в фирменном минималистичном стиле Mijia. На верхней панели расположен 2,8-дюймовый цветной сенсорный дисплей. Управлять устройством можно как с помощью экрана, так и посредством голосового ассистента XiaoAI.

Внутри установлен резервуар для воды объемом 5,5 литра, а система подачи разделена на два независимых контура. Один отвечает за мгновенный нагрев и подачу горячей воды, второй — за кипячение и заваривание чая.

По данным Xiaomi, вода доводится до кипения примерно за 15 секунд, а первая порция горячей воды становится доступной уже через 3 секунды после запуска. Пользователь может выбрать пять температурных режимов и четыре варианта объема порции. В комплект входят чайник объемом 1,2 литра и кувшин для подачи напитка.

Еще одна особенность устройства — встроенный 10-литровый стерилизационный шкаф, рассчитанный на хранение от 8 до 15 чашек. Для обеззараживания используется глубокое ультрафиолетовое излучение UVC, эффективность которого, по заявлению Xiaomi, достигает 99,99%. После завершения обработки автоматически включается система сушки: горячий воздух температурой около 70 °C быстро удаляет влагу, снижая риск появления плесени и неприятного запаха.

Краудфандинговая кампания Mijia Smart Tea Bar Machine Pro Vertical проходит на платформе Xiaomi Youpin с 20 по 27 июля.