Гонка нейроинтерфейсов выходит за пределы лабораторий — Китай первым разрешил коммерческое применение мозгового импланта

Компания Neuracle получила одобрение на использование чипа NEO у пациентов с параличом после травм спинного мозга, пока США и Европа обсуждают общие правила для развития технологий связи мозга с компьютерами

Китайская компания Neuracle получила разрешение на коммерческое применение инвазивного интерфейса «мозг — компьютер» (brain-computer interface, BCI) для пациентов с параличом, вызванным травмами спинного мозга. Это означает переход технологии из стадии клинических испытаний в медицинскую практику для отдельных групп пациентов.

Разработка стала первым китайским мозговым чипом, получившим такой статус.

Устройство NEO создали специалисты Neuracle Technology совместно с учёными Университета Цинхуа. В отличие от некоторых конкурирующих систем, имплант не вводится глубоко в ткань мозга: его размещают под черепом, а электроды закрепляют на твёрдой мозговой оболочке — защитном слое вокруг мозга. Такой подход позволяет считывать электрическую активность нейронов без проникновения непосредственно в мозговую ткань.

Первым добровольцем стал 39-летний Дун Хуэй (Dong Hui), получивший травму позвоночника в автомобильной аварии 6 лет назад и потерявший возможность двигаться. После имплантации он смог выполнять базовые задачи с помощью интерфейса, включая написание текста. В марте 2026 года он стал первым человеком в мире, получившим инвазивный BCI, одобренный для применения за пределами клинического исследования.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Развитие BCI идёт сразу в нескольких странах, включая США, Канаду, Австралию, Германию, Испанию и Китай. Несмотря на широкое внимание к компании Neuralink Илона Маска, сама технология появилась задолго до её появления: термин «интерфейс мозг — компьютер» предложил французский учёный Жак Видаль (Jacques Vidal) ещё в 1973 году, показав возможность использования сигналов электроэнцефалографии (ЭЭГ) для прямой передачи информации от мозга к компьютеру.

Китай рассматривает нейроинтерфейсы как одно из приоритетных направлений развития технологий и одновременно работает над созданием собственных стандартов для отрасли. Помимо Neuracle, компания Gestalt развивает другой подход — использование ультразвука с фазированной решёткой для считывания активности мозга и стимуляции нервных путей без хирургического вмешательства. Если эта технология будет реализована, то она может сделать BCI ещё менее инвазивными.

Коммерциализация мозговых интерфейсов усиливает вопросы безопасности, регулирования и доступа к технологии. Специалисты обсуждают необходимость международного сотрудничества, которое могло бы установить общие требования к испытаниям, защите нейронных данных, кибербезопасности и долгосрочному наблюдению за имплантами.