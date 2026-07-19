В США начались массовые протесты против ИИ: жители 42 штатов выступили против строительства дата-центров

Американцы требуют остановить стремительное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта, опасаясь нехватки воды, роста энергопотребления и ухудшения качества жизни.

Сети и серверы

В США прошла первая общенациональная акция протеста против строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта. По данным Reuters, в 42 штатах состоялись 142 акции, организованные движением HumansFirst.

Участники протестов выступили против быстрого строительства дата-центров, которые обслуживают ИИ-проекты таких компаний, как Meta*, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft и xAI Илона Маска. Активисты считают, что подобная инфраструктура создает чрезмерную нагрузку на местные ресурсы, включая энергосистему и водоснабжение.

Изображение Grok

На плакатах протестующих были лозунги «Нам нужна вода, а не данные» и «Джорджия не голосовала за гипермасштабные дата-центры ИИ». По словам организаторов, движение объединяет людей с разными политическими взглядами, которых беспокоит влияние новых объектов на их города и сельские районы.

Согласно июньскому опросу Reuters/Ipsos, только треть американцев поддерживает нынешние темпы строительства дата-центров в стране. Лишь 14% респондентов заявили, что хотели бы видеть подобный объект в своем городе.

Представители индустрии отвергают критику. Президент отраслевой Коалиции центров обработки данных Джош Леви заявил, что компании продолжают сотрудничать с местными властями и жителями, чтобы минимизировать негативное воздействие новых объектов и обеспечить их безопасную интеграцию в инфраструктуру регионов.

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