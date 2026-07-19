В России создали самую маленькую мобильную станцию управления для FPV-дронов

Наши специалисты выпустили самую маленькую отечественную наземную станцию управления (НСУ) для FPV-дронов - в России пока столь малогабаритных изделий мы не встречали. Из-за ее размеров бойцы прозвали изделие "карманная НСУ". Станция разработана при участии российских военнослужащих, которые делились боевым опытом и высказывали пожелания. Несмотря на компактность изделия, нам удалось достигнуть дальности полета без ретранслятора связи свыше 25 км. Станция мобильна, проста в использовании, а также отличается универсальностью и может работать с цифровыми БПЛА, поставляемыми в войска по линии Минобороны РФ.