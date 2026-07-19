США создают собственное производство графита для аккумуляторов электромобилей

Graphite One получила разрешение на техническую оценку завода в Огайо, который должен выпускать до 25 000 тонн анодного материала в год

Компания Graphite One получила одобрение Агентства по охране окружающей среды штата Огайо на переход к техническому рассмотрению заявки на разрешение для будущего завода по производству анодных материалов. На предприятии планируется выпускать анодный материал (AAM) для литий-ионных аккумуляторов электромобилей и систем хранения энергии.

На первом этапе Graphite One планирует производить около 10 000 тонн синтетического AAM в год, а затем увеличить мощность до 25 000 тонн в год. Принятие заявки к техническому рассмотрению означает, что регулятор подтвердил наличие необходимых данных для начала детальной оценки проекта в рамках процедуры выдачи разрешения.

Завод в Огайо является частью стратегии Graphite One по созданию первой полностью интегрированной цепочки поставок графита внутри США — от добычи сырья до выпуска готовых материалов для аккумуляторов.

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Компания планирует развивать его независимо от своего крупного горнодобывающего проекта Graphite Creek на Аляске, что, по её оценке, позволит быстрее перейти к производству. Graphite Creek должен обеспечить поставки природного графита, который затем будет использоваться для производства аккумуляторных материалов на предприятии в Огайо.

Компания рассчитывает начать выпуск синтетического AAM на заводе в 4 квартале 2027 года, а запуск добычи графита на Аляске запланирован на 2029 год при условии получения необходимых разрешений, финансирования и других регуляторных согласований.

Graphite One отмечает, что проект направлен на снижение зависимости США от зарубежных поставок графита и аккумуляторного сырья. Помимо получения разрешений в Огайо, компания продолжает инженерные работы, закупки оборудования, поиск финансирования и переговоры с потенциальными клиентами.