США разрешили промышленное внедрение технологии добычи урана из морской воды
Компания SuperCritical Materials получила лицензию Минэнерго США на коммерциализацию разработки, которая может расширить источники ядерного топлива
Компания SuperCritical Materials из Остина получила лицензию Министерства энергетики США (DOE) на коммерческое использование технологии добычи урана из морской воды, разработанной в национальных лабораториях ведомства. Соглашение даёт компании право производить и внедрять систему в промышленном масштабе в США, а в дальнейшем расширять применение в союзных странах.
Технология создана при поддержке Управления ядерной энергетики DOE и разработана специалистами Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (Pacific Northwest National Laboratory, PNNL). Она использует специальные адсорбирующие материалы для извлечения растворённого в морской воде урана.
Согласно оценке компании, Мировой океан содержит около 4,5 млрд тонн растворённого урана — значительно больше, чем известные запасы этого элемента на суше. При этом состоятельноть добычи урана из морской воды уже была подтверждена в лабораторных условиях, но широкое применение ограничивали высокая стоимость процесса и сложности промышленного масштабирования.
Разработку запустили на фоне роста инвестиций США в атомную энергетику из-за увеличения спроса на электроэнергию со стороны искусственного интеллекта, центров обработки данных и энергоёмкого производства. При этом отрасль сталкивается не только с задачей создания новых реакторов, но и с необходимостью расширения всей цепочки поставок ядерного топлива — от добычи урана до его обогащения и изготовления топлива.
SuperCritical Materials планирует использовать достижения в области химии адсорбентов и материаловедения для промышленного внедрения технологии. Компания также заявляет, что подход может быть применён не только для извлечения урана, но и для получения других важных материалов из морской воды.
Как считают в компании, коммерциализация разработки должна укрепить внутренние поставки ядерного топлива в США и снизить зависимость от импорта стратегических ресурсов. Однако переход от лабораторных демонстраций к промышленной добыче потребует достижения конкурентной себестоимости и подтверждения эффективности технологии в масштабных условиях.
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