Си Цзиньпин выступил против ограничений на ИИ: «Нельзя создавать новую историческую несправедливость»

Лидер Китая призвал сделать технологию доступнее для стран Глобального Юга, раскритиковал превращение в инструмент национальной безопасности и выступил за более открытое развитие отрасли

Председатель КНР Си Цзиньпинзаявил, что «развитие искусственного интеллекта не должно привести к новой исторической несправедливости». Выступая на открытии World AI Conference — крупнейшей ежегодной китайской конференции, посвящённой ИИ, — он призвал расширять доступ к технологии для стран Глобального Юга и придерживаться более открытого и инклюзивного подхода к её развитию.

По словам китайского лидера, государствам необходимо одновременно ускорять внедрение искусственного интеллекта и уделять больше внимания связанным с ним рискам. Он подчеркнул, что такие системы должны оставаться «безопасными и управляемыми».

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Отдельную часть выступления Си Цзиньпин посвятил критике растущей «секьюритизации» искусственного интеллекта — подхода, при котором развитие технологий всё чаще ограничивается соображениями национальной безопасности. По его словам, страны должны совместно противостоять чрезмерному расширению этого подхода и не ставить безопасность одного государства выше безопасности других.