С 1 августа уведомления по налогам автоматически придут на «Госуслуги»
Заявление больше не понадобится
Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин рассказал, что с 1 августа 2026 года граждане России начнут автоматически получать уведомления о налогах на «Госуслугах». Сейчас для получения таких уведомлений требуется подавать специальное заявление.
С августа текущего года заявления больше не потребуется, а уведомления о налогах будут автоматически выгружены в личный кабинет на «Госуслугах» всем, у кого есть подтверждённая учётная запись. Те, кто не пользуется «Госуслугами», будут по-прежнему получать уведомления заказным письмом.
Демин отметил, что автоматизация уведомлений особенно важна для предпринимателей, которые платят имущественные налоги и НДФЛ как физические лица. По его словам, новый порядок снизит риск получения налогов с опозданием и начисления пеней, а электронное уведомление будет сразу содержать ИНН, суммы по каждому налогу, итоговую сумму и сроки.
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