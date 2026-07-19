С 1 августа уведомления по налогам автоматически придут на «Госуслуги»

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин рассказал, что с 1 августа 2026 года граждане России начнут автоматически получать уведомления о налогах на «Госуслугах». Сейчас для получения таких уведомлений требуется подавать специальное заявление.

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С августа текущего года заявления больше не потребуется, а уведомления о налогах будут автоматически выгружены в личный кабинет на «Госуслугах» всем, у кого есть подтверждённая учётная запись. Те, кто не пользуется «Госуслугами», будут по-прежнему получать уведомления заказным письмом.