Люди с ограниченными возможностями могут оказаться лучшими астронавтами для дальних космических миссий

Британское космическое агентство и космическая компания Vast заключили соглашение о полёте в космос паралимпийского спринтера Джона Макфолла (John McFall), который потерял часть ноги и использует протез. Миссия может состояться уже в 2027 году. Однако этот полёт рассматривается не только как движение к инклюзивности: специалисты по космической медицине указывают, что особенности людей с инвалидностью могут оказаться преимуществом при длительных экспедициях.

Долгое время отбор астронавтов строился вокруг образа здорового мужчины с военным опытом и без заметных физических ограничений. Предполагалось, что такой подход снижает риски. Однако исследования показывают, что даже люди с одинаковой подготовкой по-разному реагируют на условия космоса.

Во время эксперимента Mars500, имитировавшего 520-дневную изоляцию экипажа в период с 2007 по 2011 год, 6 участников с одинаковыми условиями подготовки продемонстрировали значительно различающуюся психологическую устойчивость: у одних состояние оставалось стабильным, у других появились серьёзные нарушения сна и признаки депрессии.

Физическая реакция на космический полёт также отличается у разных людей. Около 17% астронавтов испытывают значительное ухудшение физического состояния даже при одинаковых программах тренировок. При этом некоторые особенности, которые раньше считались ограничениями, могут давать преимущества. Например, у людей с ампутациями или нарушениями подвижности нижних конечностей иначе распределяется масса тела и может отличаться реакция на смещение жидкости в организме при невесомости.

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В начале 1960-х несколько женщин-пилотов превзошли участников программы Mercury 7 по отдельным показателям, включая выносливость сердечно-сосудистой системы. Джерри Кобб (Jerrie Cobb) вошла в число лучших 2% кандидатов среди всех протестированных NASA, а Уолли Фанк (Wally Funk) провела в изоляционной камере более 10 часов, тогда как рекорд астронавтов-мужчин Mercury составлял чуть больше 3 часов. Однако женщины не получили возможности полететь из-за требований NASA к опыту военной авиации, хотя женщинам в то время запрещалось управлять военными самолётами.

Ещё один пример связан с исследованиями вестибулярной системы (отвечающей за равновесие). В 1950-х NASA привлекло 11 глухих мужчин для изучения болезни, от которой в первые дни невесомости страдают 60–80% астронавтов. Большинство участников потеряли функцию внутреннего уха после детского менингита. В экспериментах с вращением и качкой, где опытные пилоты испытывали сильную тошноту и дезориентацию, участники с нарушенной вестибулярной системой сохраняли работоспособность.

Современные исследования начинают рассматривать инвалидность не только как фактор риска, но и как источник адаптивных особенностей. Люди с нарушениями слуха, зрения или мобильности часто развивают альтернативные способы взаимодействия с окружающей средой. Например, во время аварийной ситуации во время выхода в открытый космос в 2013 году итальянский астронавт Лука Пармитано (Luca Parmitano) столкнулся с утечкой воды в шлеме, из-за которой почти потерял возможность видеть и слышать. Он смог вернуться к шлюзу, ориентируясь в том числе с помощью осязания.

Для будущих миссий к Марсу, где связь с Землёй может иметь задержку около 20 минут в одну сторону, способность экипажа самостоятельно адаптироваться к непредвиденным ситуациям станет критически важной. В 1985 году советские космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных вручную состыковались с непилотруемой станцией «Салют-7» и в течение недели восстанавливали её работу в условиях холода и полной темноты.

Первые шаги к изменению подхода уже были сделаны: в 2021 году Хейли Арсено (Hayley Arceneaux) стала первым человеком с протезом кости, отправившимся в космос в составе миссии Inspiration4 компании SpaceX, а в 2025 году инженер Европейского космического агентства (ESA) Михаэла Бентхаус (Michaela Benthaus) стала первым пользователем инвалидной коляски в суборбитальном коммерческом полёте. Полёт Джона Макфолла станет первым случаем, когда крупное космическое агентство допустило человека с инвалидностью к длительной научной работе на орбите.