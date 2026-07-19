Криптовалюты пришли в обычные платежи: Visa запускает инфраструктуру для стейблкоинов

Платёжный гигант объединит расчёты в цифровых долларах со своей существующей системой, которую используют 200 млн продавцов по всему миру

Visa запустила Visa Stablecoin Platform — внутреннюю платформу, которая позволит банкам и финтех-компаниям работать со стейблкоинами через существующие платёжные системы. Компания рассчитывает расширить использование цифровых активов среди своей сети из примерно 15 000 финансовых организаций и более 200 млн продавцов.

Стейблкоин — криптовалюта, стоимость которой поддерживается резервами и обычно привязана к доллару в соотношении 1:1. В отличие от обычной криптовалюты, стейблкоин предназначен для стабильных расчётов.

Visa уже обрабатывает несколько миллиардов долларов операций со стейблкоинами и ежегодно проводит платежи примерно на $15 трлн.

Новая платформа должна упростить интеграцию таких активов в существующую финансовую инфраструктуру. По словам Рубайла Бирвадкера (Rubail Birwadker), руководителя Visa по развитию, задача заключается не только в доступе к стейблкоинам, а в том, чтобы они могли работать в системе расчётов, движении денежных средств и банковских процессах клиентов.

Источник: Visa

Для продавцов использование стейблкоинов может дать возможность проводить расчёты практически мгновенно и с низкими затратами. Транзакции проходят через блокчейн, где создаётся прозрачная и практически неизменяемая запись операций.

Первым активом, который станет частью новой инфраструктуры Visa, будет OUSD — стейблкоин, представленный консорциумом Open Standard, созданным при участии крупных финансовых компаний. Visa поддерживает другие цифровые активы, включая USDC компании Circle и USDG компании Paxos.