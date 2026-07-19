Илон Маск заявил, что SpaceX будет стоить дороже всей Земли, если компания достигнет своих долгосрочных целей

В космосе ресурсов гораздо больше, чем на Земле

Илон Маск вновь сделал громкое заявление о будущем SpaceX. Комментируя публикацию предпринимателя Питера Диамандиса, он отметил, что компания сможет стоить больше всей Земли, если реализует намеченные планы.

Диамандис напомнил, что совокупная стоимость всех материальных активов на Земле оценивается примерно в 600 трлн долларов, тогда как в космосе практически безграничны запасы металлов, минералов и других ценных ресурсов. По его мнению, именно доступ к этим ресурсам может кардинально изменить мировую экономику.

Отвечая на обсуждение, Маск подчеркнул: «Я сказал, что SpaceX будет стоить больше Земли, если мы достигнем своих целей. Очевидно, это правда».

Изображение Grok

Миллиардер также раскритиковал инвесторов, играющих на понижение против SpaceX. По его словам, вероятность долгосрочного выживания компаний, которые сохраняют значительные короткие позиции по отношению к SpaceX, «очень низка».

Ранее акции SpaceX подешевели после отмены очередного запуска сверхтяжёлой ракеты Starship. В результате акции уже торгуются ниже цены IPO, которая составляла 135 долларов.

Главными проектами SpaceX являются спутниковая сеть Starlink, ракеты Falcon 9 и разрабатываемая сверхтяжелая система Starship, которая должна обеспечить полеты на Луну и Марс.