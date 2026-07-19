Быстрее, чем получилось у SpaceX и Илона Маска: Китай запустил первую группировку спутников, которые будут вести вычисления на орбите

Всего планируется вывести на орбиту в общей сложности 1000 спутников

Наука и космос

Компания Xingshu Tiansuan Space Technology Co. сообщила о запуске первой группировки спутников в рамках проекта космических вычислений, цель которого – вывести на орбиту в общей сложности 1000 спутников.

Космические вычисления подразумевают обработку данных на орбите, включая задачи искусственного интеллекта и дистанционного зондирования, вместо отправки всех необработанных данных обратно на Землю.

Xingshu Tiansuan Space Technology заявил, что запуск ознаменовал собой шаг к коммерческой эксплуатации первой в Китае космической вычислительной сети.

Изображение Grok

Это заявление совпало с участием председателя КНР Си Цзиньпина во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, где он представил Пекин как защитника нового глобального порядка в области ИИ.

Компания SpaceX Илона Маска, после февральского слияния с xAI, продвигает собственные инициативы в области космических вычислений, стремясь ускорить развитие искусственного интеллекта. Маск заявил, что SpaceX планирует начать запускать новые спутники уже в следующем году. При этом он отметил, что значительный прогресс должен быть достигнут к 2028 году.

Сторонники этой идеи утверждают, что отправка обработанных результатов обратно на Землю вместо больших объемов необработанных данных может снизить задержку и нагрузку на пропускную способность сети.

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