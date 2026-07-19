«Бьем сильно, но с уважением». Российская команда принимает участие в первом чемпионате мира по боям гуманоидных роботов

Российская команда MindRobots прошла отбор в турнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) — первые в мире соревнования по свободным боям полноразмерных гуманоидных роботов. Турнир стартовал 16 июля в китайском Шэньчжэне, а его финал состоится в конце года.

Всего организаторы получили более 200 заявок со всего мира, однако в основной этап были допущены лишь 32 команды, включая представителей России.

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Для участия в соревнованиях MindRobots разработала собственное программное обеспечение для управления роботом. При создании системы использовалась российская среда разработки искусственного интеллекта Kodik. Девиз команды — «Бьем сильно, но с уважением».

Организатором чемпионата выступила китайская компания EngineAI, которая предоставила всем участникам одинаковую роботизированную платформу.