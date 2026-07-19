«Бьем сильно, но с уважением». Российская команда принимает участие в первом чемпионате мира по боям гуманоидных роботов
MindRobots вошла в число 32 лучших команд
Российская команда MindRobots прошла отбор в турнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) — первые в мире соревнования по свободным боям полноразмерных гуманоидных роботов. Турнир стартовал 16 июля в китайском Шэньчжэне, а его финал состоится в конце года.
Всего организаторы получили более 200 заявок со всего мира, однако в основной этап были допущены лишь 32 команды, включая представителей России.
Для участия в соревнованиях MindRobots разработала собственное программное обеспечение для управления роботом. При создании системы использовалась российская среда разработки искусственного интеллекта Kodik. Девиз команды — «Бьем сильно, но с уважением».
Организатором чемпионата выступила китайская компания EngineAI, которая предоставила всем участникам одинаковую роботизированную платформу.
Победитель турнира получит чемпионский пояс из чистого золота весом 10 кг стоимостью около 10 млн юаней (примерно 1,5 млн долларов).
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