Apple вернула звание самой дорогой компании мира, обойдя Nvidia на фоне переоценки ИИ-рынка

Капитализация Apple достигла $4,88 трлн против $4,86 трлн у Nvidia, которая почти год удерживала первое место после рекорда в $5 трлн

Apple снова стала самой дорогой компанией мира, впервые с апреля 2025 года обойдя Nvidia по рыночной капитализации. На закрытии торгов в пятницу стоимость Apple составила около $4,88 трлн, тогда как Nvidia после падения акций на 3,5% опустилась примерно до $4,86 трлн.

Nvidia занимала первое место почти год после того, как в октябре стала первой компанией в истории с капитализацией выше $5 трлн. Однако сейчас инвесторы пересматривают оценки компаний, связанных с развитием искусственного интеллекта, и внимание рынка начинает смещаться за пределы крупнейших поставщиков ИИ-ускорителей.

Ещё недавно Apple считалась отстающей в гонке искусственного интеллекта, поскольку компания не вкладывала средства в создание собственных больших моделей. Однако ситуация изменилась после обновления Siri, которое Apple представила после длительной задержки. Компания делает ставку на интеграцию сторонних ИИ-моделей вместо самостоятельного обучения собственных систем.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Apple также показала лучший квартал в своей истории, что стало аргументом в пользу коммерческой модели, при которой компания развивает ИИ-функции без создания собственной фундаментальной модели искусственного интеллекта.

Одновременно индекс производителей полупроводников снизился почти на 19% от исторических максимумов: инвесторы оценивают устойчивость роста, связанного с ИИ. При этом часть внимания рынка перешла к производителям памяти — в частности, Micron в мае преодолела отметку капитализации $1 трлн, а SK Hynix вышла на Nasdaq в этом месяце.