Starlink официально приходит в Ирак: власти обещают быстрый интернет, доступный каждому

Власти подписали соглашение с компанией Илона Маска и рассчитывают вывести качество интернет-связи в стране на новый уровень.

Ирак официально разрешил работу спутникового интернет-сервиса Starlink на территории страны, подписав соответствующее соглашение с американской компанией. Об этом сообщил глава исполнительного комитета Государственной комиссии по СМИ и коммуникациям Балиг Абу Калал.

По его словам, выданная лицензия позволит жителям Ирака получить доступ к безопасному и высокоскоростному интернету. Также чиновник подчеркнул, что стоимость подключения будет доступной для всех граждан.

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