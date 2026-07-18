Starlink официально приходит в Ирак: власти обещают быстрый интернет, доступный каждому
Власти подписали соглашение с компанией Илона Маска и рассчитывают вывести качество интернет-связи в стране на новый уровень.
Ирак официально разрешил работу спутникового интернет-сервиса Starlink на территории страны, подписав соответствующее соглашение с американской компанией. Об этом сообщил глава исполнительного комитета Государственной комиссии по СМИ и коммуникациям Балиг Абу Калал.
По его словам, выданная лицензия позволит жителям Ирака получить доступ к безопасному и высокоскоростному интернету. Также чиновник подчеркнул, что стоимость подключения будет доступной для всех граждан.
Власти считают запуск Starlink важным этапом развития телекоммуникационной инфраструктуры страны. Ожидается, что появление спутникового интернета улучшит качество связи, особенно в удалённых районах, где традиционные сети работают нестабильно или вовсе отсутствуют.
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