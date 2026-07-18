Марсоход Perseverance обнаружил следы астероидного удара масштаба «убийцы динозавров»

В научном издании Journal of Geophysical Research: Planets опубликовано исследование, в котором международная группа учёных показала, что 75-метровая толща древних коренных пород на краю марсианского кратера Езеро возникла из-за падений крупных астероидов.

Марсоход Perseverance сделал одного из своих самых важных открытий, обнаружив свидетельства катастрофических событий, масштаб которых сопоставим с ударом астероида Чиксулуб, уничтожившего динозавров на Земле. Открытие даёт планетологам редкое окно в наиболее хаотичный и разрушительный период ранней истории Марса, имевший место более 3,9 миллиарда лет назад при общем возрасте Солнечной системы около 4,5 миллиардов лет.

Исследованная слоистая структура, названная научной группой «Брум-Пойнт» (Broom Point), представляет собой один из старейших участков твёрдой поверхности, когда-либо изученных марсианскими аппаратами. Как объясняет заместитель научного руководителя проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического института, на Земле ранняя геологическая история была полностью деформирована и стёрта тектоникой плит. А, поскольку на Марсе отсутствует тектоника плит, изменяющая кору планеты, эта «геологическая летопись» сохранилась в первозданном виде, открывая доступ к эпохе, следов которой на нашей планете просто не существует.

Марсоход Perseverance запечатлел собственные следы, спускающиеся с края кратера Езеро. Светлые породы, протянувшиеся поперёк изображения, относятся к участку «Брум-Пойнт» и, вероятно, имеют возраст более 3,9 млрд лет. Это одна из древнейших поверхностей, когда-либо изученных марсоходами на Марсе. Источник: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

Ровер поднялся на западный край кратера Езеро в конце 2024 года и с помощью своих научных приборов начал детальный анализ окружающего рельефа. Данные, переданные на Землю, выявили в обнажении «Брум-Пойнт» 6 различных типов горных пород. Среди них обнаружены массивные породные комплексы из обломков коры, которые регулярно чередуются со слоями мелкозернистого алевролита (спрессованной каменной пыли). Учёные установили, что каменные фрагменты внутри обломков переполнены везикулами (пустотами от газовых пузырей), что прямо указывает на их расплавленное состояние в момент падения космических тел.

Важным доказательством импактной природы находок стало обнаружение в слоях мелких тёмных стеклянных «бусин» — сферул, возникающих при мгновенном застывании капель расплавленной породы. Вулканическая активность способна порождать похожие стеклянные капли, но крайне редко производит их в таком высоком объёме. По заявлению учёных, крупнейшие из найденных сферул по своим размерам соперничают с частицами расплава, которые образовались во время падения знаменитого астероида Чиксулуб. Повторение этих специфических слоёв по всей глубине разреза доказывает, что высокоэнергетические ударные события происходили в данном регионе раннего Марса регулярно.

a) и b) 3D-модель рельефа, показывающая внешний край кратера Езеро, исследованный марсоходом Perseverance. На схеме отмечены маршрут движения ровера, конечные точки участков маршрута (белые точки), ключевые выходы горных пород и основные слои пород, изученные на этом этапе миссии. На изображении a) также указаны номера солов (марсианских суток). c) Геологическая шкала, показывающая изменение типов пород и их состава на внешних склонах края кратера Езеро, исследованных в период между 1354-м и 1576-м солами миссии.

Источник: Jones A. J., Gupta S., Barnes R., Gwizd S., Stack K. M., Horgan B., et al. (2026). Stratigraphy preserved on the Jezero crater rim reveals repeated impacts on early Mars. doi.org/10.1029/2026JE009779

Ведущий автор работы Алекс Джонс из Имперского колледжа Лондона отмечает, что различные слои сохранили в себе следы от ударов астероидов самых разных масштабов, происходившие на разном удалении от места накопления осадков. Часть обломков оказалась в регионе в результате ударов колоссальных масштабов из далёких областей, другие возникли от небольших столкновений поблизости, а их выброшенное вещество в итоге сформировало эту мощную геологическую секцию. Морфология некоторых слоёв также указывает на возможные сценарии формирования потоков вещества, которые на Земле образуются при контакте раскалённого расплава с водой или льдом, мгновенно превращающимися в пар.

Современная структура «Брум-Пойнт» сохранила «отпечатки» масштабных и необратимых деформаций: слои наклонены под углом более 80°, практически вертикально. Учёные считают, что такой крутой наклон не мог быть вызван только тем событием, которое сформировало сам кратер Езеро.

Ландшафт сформировался под воздействием двух последовательных катастроф. Сначала колоссальный астероид выбил бассейн Исида (Isidis Basin) шириной около 1900 километров, который является одним из крупнейших ударных кратеров на Марсе, что перевернуло и наклонило некогда плоские пласты коры. Позднее второй астероид создал кратер Езеро шириной 45 километров, окончательно раздробив и подняв эти наклонённые пласты на их нынешнюю высоту.