Индия впервые запустила в космос частную орбитальную ракету Vikram-1
Ракета компании Skyroot Aerospace открыла Индии путь к коммерческим запускам малых спутников силами частного бизнеса
18 июля индийская компания Skyroot Aerospace успешно запустила ракету Vikram-1, выполнив первую в истории страны попытку вывести полезную нагрузку на орбиту с помощью полностью частной ракеты-носителя. Испытательная миссия Aagaman стартовала с Первой стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана.
Все 4 ступени ракеты отработали в соответствии с программой полёта.
Vikram-1 несла 6 демонстрационных полезных нагрузок, предназначенных для проверки работы бортовых систем и сбора лётных данных перед началом коммерческой эксплуатации.
Успешный полёт стал первым запуском частной орбитальной ракеты в истории Индии после открытия космического сектора страны для коммерческих компаний в 2020 году. Теперь Skyroot рассчитывает выйти на мировой рынок запусков малых спутников, где растёт спрос на быстрый и индивидуальный вывод аппаратов на низкую околоземную орбиту. Skyroot стала первым индийским космическим стартапом со статусом «единорога».
Vikram-1 рассчитана на вывод до 300 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. По словам генерального директора Skyroot Павана Кумара Чанданы, первый полёт должен подтвердить результаты наземных испытаний и собрать данные, необходимые для перехода к регулярным запускам.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал запуск историческим событием для частной космической отрасли страны и поздравил команду Skyroot с успешной миссией.
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