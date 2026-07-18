Индия впервые запустила в космос частную орбитальную ракету Vikram-1

18 июля индийская компания Skyroot Aerospace успешно запустила ракету Vikram-1, выполнив первую в истории страны попытку вывести полезную нагрузку на орбиту с помощью полностью частной ракеты-носителя. Испытательная миссия Aagaman стартовала с Первой стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана.

Все 4 ступени ракеты отработали в соответствии с программой полёта.

Vikram-1 несла 6 демонстрационных полезных нагрузок, предназначенных для проверки работы бортовых систем и сбора лётных данных перед началом коммерческой эксплуатации.

Фото: Special Arrangement

Успешный полёт стал первым запуском частной орбитальной ракеты в истории Индии после открытия космического сектора страны для коммерческих компаний в 2020 году. Теперь Skyroot рассчитывает выйти на мировой рынок запусков малых спутников, где растёт спрос на быстрый и индивидуальный вывод аппаратов на низкую околоземную орбиту. Skyroot стала первым индийским космическим стартапом со статусом «единорога».

Фото: Skyroot Aerospace

Vikram-1 рассчитана на вывод до 300 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. По словам генерального директора Skyroot Павана Кумара Чанданы, первый полёт должен подтвердить результаты наземных испытаний и собрать данные, необходимые для перехода к регулярным запускам.