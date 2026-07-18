Астероид 1998 SH2 оказался кометой: астрономы впервые подтвердили активность объекта после сбоя в расчётах его орбиты

В журнале Nature Astronomy опубликовано исследование, доказывающее кометную природу околоземного объекта 1998 SH2, который с момента открытия в 1998 году классифицировался как астероид. Это первый в истории случай, когда кометная природа небесного тела была сначала предсказана исключительно на основе математического анализа возмущений его траектории, а затем подтверждена инструментальными наблюдениями.

Открытие подтверждает существование скрытой популяции «тёмных комет» — гибридных тел, которые внешне неотличимы от астероидов, но сохраняют запасы водяного льда под поверхностью и демонстрируют непредсказуемую динамику.

Триггером для детального изучения объекта стал сбой в радиолокационном зондировании объекта в августе 2025 года, когда 380-метровое тело сблизилось с Землёй на расстояние 0,02 астрономической единицы. Запланированные на 26 августа наблюдения с помощью 70-метровой антенны DSS-14 радиолокационного комплекса Голдстоун (США) отменились, так как объект не оказался в расчётном секторе. Только 31 августа обсерватория Wykrota-Centro de Estudos Astronómicos de Minas Gerais (Бразилия) сумела зафиксировать тело, обнаружив его угловое смещение на 153 угловые секунды от предсказанного положения. Ошибка координат составила рекордные 19 стандартных отклонений от чистой гравитационной модели.

Анализ аномалии показал наличие негравитационного ускорения. Физически обоснованным объяснением столь мощной силы могла быть только реактивная отдача от дегазации. По расчётам авторов, выброс газов составил 1,2 × 1024 молекул в секунду, чего достаточно для выноса пылевых зёрен при плотности ядра объекта не более 1300 килограммов на кубический метр.

Поскольку автоматизированная система мониторинга ATLAS (США) не фиксировала признаков активности, учёные организовали глубокие наблюдения на крупнейших мировых инструментах. На снимках 3,6-метрового канадско-франко-гавайского телескопа CFHT (США), сделанных 17 сентября 2025 года, и на кадрах 8-метрового Очень большого телескопа VLT (Чили) Европейской южной обсерватории от 30 сентября астрономы впервые визуализировали крайне слабую кому (газопылевую оболочку) и узкий пылевой хвост протяжённостью более 20 угловых секунд.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Моделирование динамики пыли показало, что хвост сформирован преимущественно крупными частицами радиусом около 400 микрометров. Фотометрический профиль яркости указал на то, что пик активности сместился относительно прохождения перигелия [ближайшей к Солнцу точки орбиты], состоявшегося 21 июля 2025 года. Это свидетельствует о подповерхностной сублимации — переходе льда в газ, минуя жидкую фазу, когда тепловая волна достигает летучих компонентов через защитный слой реголита с низкой теплопроводностью. Объект успешно маскировался под астероид благодаря очень низкому геометрическому альбедо, составляющему 0,058 по данным миссии NEOWISE (США), и низкому радарному альбедо около 0,04. При этом его параметры типичны для комет семейства Юпитера.

Авторы подчёркивают, что официальное присвоение объекту двойного статуса кометы и астероида под обозначением P/1998 SH2 имеет стратегическое значение для планетарной защиты. Наличие скрытых реактивных сил делает орбиты подобных тел хаотичными, повышая их реальную угрозу для Земли по сравнению с обычными астероидами. Кроме того, пористая структура кометного ядра напрямую влияет на проектирование миссий по изменению траектории потенциально опасных объектов, подобных недавнему эксперименту DART (миссия по перенаправлению двойного астероида).

Сейчас учёным известно 2009 околоземных астероидов на кометных орбитах, из которых 285 объектов размером более 140 метров признаны потенциально опасными и рассматриваются как главные кандидаты в скрытые кометы. Наличие летучих веществ в этой популяции меняет теории происхождения земных океанов, указывая на масштабную доставку воды древними аналогами этих тел.