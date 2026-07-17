Телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» выследили скрытную чёрную дыру звёздной массы с самой долгой орбитой

Астрономы обнаружили в одном из крупнейших шаровых скоплений Млечного Пути чёрную дыру звёздной массы, которую 20 лет не удавалось найти среди ожидаемой популяции тысяч подобных объектов

Астрономы впервые обнаружили чёрную дыру звёздной массы в шаровом скоплении Омега Центавра — одном из самых массивных и плотных звёздных скоплений Млечного Пути. Для открытия команда использовала более 20 лет архивных данных космического телескопа «Хаббл» NASA и уточняющие наблюдения космического телескопа «Джеймс Уэбб». Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Омега Центавра содержит около 10 миллионов звёзд, связанных общей гравитацией. Ранее наблюдения с помощью «Хаббла» указывали на возможное существование в центре скопления чёрной дыры промежуточной массы, однако модели также предсказывали наличие примерно 10 000 более мелких чёрных дыр звёздной массы — остатков массивных звёзд, погибших во вспышках сверхновых.

До сих пор обнаружить эти объекты не удавалось: предыдущие поиски основывались на измерении скоростей движения звёзд по лучу зрения или на регистрации рентгеновского и радиоизлучения вещества, падающего на чёрную дыру.

Источник: ESA / Hubble, NASA, M. Haberle (MPIA), J. DePasquale (STScI)

Новый объект получил обозначение oMEGACat BH-2. Его обнаружили с помощью астрометрии — метода, который позволяет измерять крайне малые смещения положения звёзд на небе в течение длительного времени. Учёные проследили движение видимой звезды-компаньона, находящейся примерно в 18 000 световых годах от Земли, и установили, что она обращается вокруг невидимого массивного объекта. Характер движения показал, что этим объектом может быть только чёрная дыра.

Используя архивные снимки «Хаббла» за период с 2002 по 2023 год и данные «Уэбба» в инфракрасном диапазоне, команда смогла уточнить массу системы. Масса видимой звезды составляет около 0,78 массы Солнца, а её «невидимого компаньона» — 4,46 массы Солнца. Это исключает вариант с нейтронной звездой, поскольку такой объект слишком массивен для этого класса, но при этом сама чёрная дыра оказалась легче, чем ожидалось для среды Омеги Центавра с низким содержанием тяжёлых элементов.

Необычной особенностью oMEGACat BH-2 стала её орбита: звезда совершает полный оборот вокруг чёрной дыры за 94 года. Это самый длинный известный период обращения среди двойных систем с чёрной дырой. По мнению учёных, система, вероятно, сформировалась не совместно с самого начала: чёрная дыра и звезда могли встретиться уже внутри плотного скопления в результате динамического взаимодействия с другими звёздами.