Starlink подключил к интернету десятки тысяч школьников. Спутниковая сеть Илона Маска пришла в удалённые районы Бангладеш

Благодаря сотрудничеству с JAAGO Foundation доступ к цифровому обучению получили 30 тысяч учеников в 167 классах

Starlink сообщил о расширении образовательной программы в Бангладеш. Совместно с благотворительной организацией JAAGO Foundation компания обеспечила спутниковым интернетом 167 учебных классов в 26 округах страны, предоставив стабильный доступ к онлайн-образованию примерно 30 тысячам школьников, живущих в удалённых районах.

Проект реализуется в рамках программы Digital School Program, которая уже много лет использует современные информационные технологии для решения проблемы нехватки учителей. Благодаря высокоскоростному интернету ученики из сельских школ могут в режиме реального времени подключаться к занятиям, которые проводят преподаватели из столицы страны.

Изображение Starlink

Использование спутниковой связи позволяет организовать уроки даже в регионах, где отсутствует надёжная телекоммуникационная инфраструктура. Это особенно важно для труднодоступных районов, где проведение традиционных линий связи затруднено или экономически нецелесообразно.