США выделили Kratos почти $400 млн на разработку гиперзвуковых систем

Компания остается единственным игроком в США, который сам делает и гиперзвуковые аппараты, и двигатели к ним

Министерство обороны США выделило компании Kratos Defense & Security Solutions около $400 млн на развитие гиперзвуковых систем и других программ в сфере национальной безопасности. Компания заявила, что финансирование позволит ускорить разработку перспективных технологий и нарастить производство, однако конкретные проекты не раскрываются из-за режима секретности.

По словам президента подразделения Defense and Rocket Support Services Дэйва Картера, Kratos сегодня является одним из лидеров в области высокоскоростных систем. Компания разрабатывает баллистические цели, испытательные гиперзвуковые аппараты и тактические комплексы, делая ставку на быстрое проектирование, испытания и возможность массового производства по сравнительно низкой стоимости. В числе ключевых проектов названы новые инициативы Nemesis и Kraken, а также гиперзвуковой летательный аппарат Erinyes и твердотопливные ракетные двигатели Dark Fury, Zeus и Oriole.

Источник: Kratos

Kratos утверждает, что является единственной компанией в США, одновременно разрабатывающей как гиперзвуковые летательные аппараты, так и собственные двигательные установки для них. Такой подход позволяет сократить сроки создания новых систем и уменьшить зависимость от сторонних поставщиков.

Генеральный директор Kratos Эрик Демарко сообщил, что объём государственного финансирования начал заметно расти ещё в июне и продолжил увеличиваться в июле. По его словам, это ускорит органический рост компании, улучшит денежный поток и компенсирует расходы, которые Kratos ранее понесла за счёт собственных средств, чтобы не срывать графики выполнения заказов.

Все работы будут выполняться на закрытых производственных площадках компании и государственных объектах.