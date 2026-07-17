США создали «ИИ-команду» для поиска уязвимостей и защиты критической инфраструктуры

Инициатива Gold Eagle объединит государственные ведомства, разработчиков ИИ и компании, управляющие важными объектами, для ускоренного выявления киберугроз и координации реагирования

США создали координационную группу Gold Eagle, которая будет использовать возможности искусственного интеллекта для выявления уязвимостей в программном обеспечении и организации совместного реагирования государственных структур и частных компаний. Инициатива должна объединить разработчиков ИИ, поставщиков критически важных услуг и федеральные ведомства.

Участники Gold Eagle будут обмениваться информацией об уязвимостях, обнаруженных с помощью современных ИИ-систем, а также координировать проверку угроз и подготовку ответных мер между государственным и частным секторами.

Группа создана после указа президента США Дональда Трампа от 2 июня, направленного на развитие ИИ и защиту критической инфраструктуры.

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В состав коалиции вошли Белый дом, Министерство внутренней безопасности США (DHS) через Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), Министерство финансов США и Министерство войны США. Также к работе привлекут компании, отвечающие за критическую инфраструктуру страны, и разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Инициатива будет использовать уже существующие полномочия и ресурсы федерального правительства, а также сотрудничать с технологическими компаниями США для более быстрого обнаружения уязвимостей и приоритизации их устранения. По замыслу создателей Gold Eagle, ИИ позволит сократить повторное сканирование одних и тех же систем и быстрее передавать информацию об угрозах организациям, которые отвечают за защиту сетей.

Белый дом сообщил, что Gold Eagle уже начала получать и распределять по приоритетам сообщения об уязвимостях из разных отраслей, координировать их проверку и помогать обеспечивать безопасность программного обеспечения и сетей по всей стране. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ведомство совместно с частным сектором будет работать над защитой финансовых организаций и устранением уязвимостей.