«Не нравится ИИ — делайте форк»: Линус Торвальдс жёстко ответил критикам, а через несколько дней появился Linux на Rust

Линус Торвальдс неожиданно резко высказался в защиту использования ИИ при разработке Linux, заявив, что проект не станет «анти-ИИ», а несогласные разработчики могут либо создать собственную ветку ядра, либо «просто уйти». Спустя несколько дней в сети появился символичный ответ: студент из Китая представил полностью переписанную на Rust версию исторического ядра Linux 0.11.

Поводом стала дискуссия в официальной рассылке разработчиков Linux. Комментируя критику ИИ, Торвальдс заявил, что «как главный сопровождающий проекта готов твёрдо поставить точку в этом вопросе». По его словам, Linux не является проектом, выступающим против искусственного интеллекта, а любые попытки запретить другим разработчикам пользоваться такими инструментами он намерен игнорировать. Тем, кого это не устраивает, он предложил воспользоваться главным принципом открытого ПО — создать собственный форк ядра, либо вовсе покинуть проект.

Торвальдс подчеркнул, что рассматривает ИИ исключительно как ещё один инструмент разработки. По его мнению, ещё год назад можно было спорить о его практической ценности, однако теперь она очевидна. Он признал, что большие языковые модели пока что далеки от совершенства: они способны создавать лишнюю нагрузку и иногда усложняют жизнь сопровождающим проекта, но при этом помогают находить реальные ошибки в коде.

Цель, по его словам, заключается не в отказе от технологии, а в том, чтобы сделать её полезной для разработчиков.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Эта позиция заметно отличается от взглядов самого Торвальдса в 2024 году. Тогда он называл около 90% происходящего вокруг ИИ маркетинговым шумом и предпочитал просто игнорировать тему. Сейчас же он считает, что отказ пользоваться современными инструментами — не менее ошибочный подход, чем бездумное доверие к ним. Главный сопровождающий стабильной ветки ядра Linux Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman) ранее также отмечал, что качество отчётов об ошибках и ревью кода, подготовленных с помощью ИИ, за последние месяцы значительно выросло.

Практически сразу после громкого заявления появился проект, который многие восприняли как ироничную иллюстрацию слов Торвальдса. Студент Пекинского университета под псевдонимом Poseidon опубликовал linux-0.11-rs — полную реализацию ядра Linux 0.11 на языке Rust. Формально это не форк современного Linux, а самостоятельная версия исторической версии ядра, вышедшей 8 декабря 1991 года, всего через несколько месяцев после публикации Linux 0.01.

Автор не просто перенёс старое ядро на Rust, а воссоздал целую раннюю систему Linux. Проект насчитывает более 47 тыс. строк кода, из которых около 15 тыс. приходятся на само ядро, а остальное — библиотеки, утилиты и пользовательские программы того периода. В описании также указано, что при разработке использовалось руководство по созданию операционной системы на Rust, а пользователи уже обнаружили признаки применения ИИ при написании части кода.