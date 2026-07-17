Конденсат, короткие замыкания и вздутие аккумуляторов. Из-за жары сервисные центры Европы столкнулись с новой волной поломок

На фоне рекордной жары в Великобритании и Европе специалисты сервисных центров предупреждают об опасной ошибке, которую всё чаще совершают владельцы смартфонов и планшетов.

Многие пытаются быстро охладить перегревшиеся устройства, помещая их в холодильник или морозильную камеру, однако такая «помощь» нередко заканчивается дорогостоящим ремонтом.

Владелец сервисного центра Джейми Фарнелл рассказал, что в последние недели к нему поступило множество устройств с повреждениями, вызванными попаданием влаги внутрь корпуса. По его словам, причиной стал конденсат, который образуется при резком перепаде температур. Во время июньской волны жары в мастерскую также принесли iPad со вздувшимся литиевым аккумулятором, который впоследствии взорвался.

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При помещении горячего устройства в холодильник или морозильник воздух внутри корпуса быстро охлаждается, образуя капли воды. После возвращения смартфона в тёплое помещение конденсат становится ещё интенсивнее. Это может привести к коррозии, коротким замыканиям и выходу электроники из строя.

Специалисты также напоминают, что резкое охлаждение способно повредить экран, клей, уплотнители и аккумулятор. По словам Фарнелла, этот миф можно поставить в один ряд с советом сушить намокший телефон в рисе — такой способ тоже практически не помогает, а рисовая пыль и крахмал могут дополнительно засорить разъёмы и динамики устройства.