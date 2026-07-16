Спутникам Starlink приходится постоянно уворачиваться от столкновений: они выполнили рекордные 355 тысяч маневров за год
Рост спутниковой группировки заставляет аппараты SpaceX все чаще уклоняться от космического мусора и других объектов
Спутники Starlink за последние 12 месяцев выполнили более 355 тысяч маневров уклонения от потенциальных столкновений с космическим мусором и другими космическими аппаратами. В среднем каждый спутник теперь корректирует орбиту более 40 раз в год — почти раз в неделю.
По данным SpaceX, только за период с декабря 2025 по май 2026 года было выполнено около 207 тысяч маневров, что почти на 60 тысяч больше, чем за предыдущие шесть месяцев.
Основной причиной роста стало стремительное увеличение числа спутников на околоземной орбите. Чем больше аппаратов выводится в космос, тем чаще автоматическим системам приходится изменять траекторию полета для предотвращения опасных сближений.
Участники отрасли предупреждают, что дальнейшее разрастание спутниковых группировок может значительно повысить нагрузку на системы управления орбитальным движением. Даже если вероятность столкновения при каждом отдельном сближении остается крайне низкой, резкое увеличение количества потенциально опасных ситуаций повышает общий риск возникновения аварий и образования нового космического мусора.
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