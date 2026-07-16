Спутникам Starlink приходится постоянно уворачиваться от столкновений: они выполнили рекордные 355 тысяч маневров за год

Рост спутниковой группировки заставляет аппараты SpaceX все чаще уклоняться от космического мусора и других объектов

Спутники Starlink за последние 12 месяцев выполнили более 355 тысяч маневров уклонения от потенциальных столкновений с космическим мусором и другими космическими аппаратами. В среднем каждый спутник теперь корректирует орбиту более 40 раз в год — почти раз в неделю.

По данным SpaceX, только за период с декабря 2025 по май 2026 года было выполнено около 207 тысяч маневров, что почти на 60 тысяч больше, чем за предыдущие шесть месяцев.

Изображение Starlink

Основной причиной роста стало стремительное увеличение числа спутников на околоземной орбите. Чем больше аппаратов выводится в космос, тем чаще автоматическим системам приходится изменять траекторию полета для предотвращения опасных сближений.