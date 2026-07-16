Совместные поездки на новых такси становятся дешевле использования собственных машин с ДВС. Топливный кризис взвинтил популярность электромобилей в Поднебесной

Китай получил новый инструмент защиты от роста мировых цен на нефть — стремительную электрификацию такси и сервисов каршеринга.

На фоне подорожания бензина все больше жителей страны пересаживаются на такси, поскольку поездки на электромобилях становятся дешевле, чем использование личных машин. Это подтверждают многочисленные сообщения в социальных сетях.

В мае жители Китая совершили 3,05 млрд поездок на такси и сервисах заказа автомобилей. С марта по май количество таких поездок выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом стоимость поездок снижается. Эксперты объясняют это сочетанием факторов: в экономике с замедленным ростом появилось больше водителей, а доступные электромобили снизили расходы на эксплуатацию. В результате конкуренция среди перевозчиков усилилась.

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Около половины из 1,3 млн китайских такси уже используют электрическую тягу, а в крупных городах доля электромобилей приближается к 100%. Крупнейший сервис Didi только за прошлый год добавил 2 млн гибридных и электрических автомобилей, доведя парк экологичного транспорта до 8 млн машин. На электромобили приходится около 75% всего пробега платформы.

На фоне роста популярности электротранспорта Китай в мае сократил потребление бензина на 10%, а дизельного топлива — на 14% по сравнению с прошлым годом, несмотря на увеличение грузовых перевозок и рекордную активность во время майских праздников.