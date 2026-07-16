Самый мощный в мире кран строит первую башню Mechazilla на мысе Канаверал для самой большой ракеты в истории человечества Starship: установлено уже шесть секций

Темпы строительства новой стартовой площадки SpaceX для Starship на космодроме имени Кеннеди заметно выросли.

По данным наблюдателей NASASpaceflight, на стартовом комплексе LC-37A уже установлен шестой модуль башни обслуживания, а седьмой модуль подготовлен к подъему и закреплен на грузовой траверсе.

Фото julia_bergeron

Ранее сообщалось, что на космодроме на мысе Канаверал начался монтаж гигантской стартовой башни Mechazilla для ракеты Starship компании SpaceX. Для этого используется самый мощный в мире гусеничный кран Liebherr LR 13000 (немецкого производства, грузоподъёмность до 3000 тонн).

Работы идут на исторической стартовой площадке SLC-37, которая раньше использовалась для запусков ракет Saturn IB в программе Apollo, а позднее — для носителей Delta IV.

Фото julia_bergeron

Одновременно на производственную площадку Roberts Road продолжают доставлять секции стартового стола (OLM) и новые резервуары для наземной инфраструктуры, что говорит о продолжении активного строительства комплекса.

Blue Origin также ускоряет работы. На строительной площадке Vehicle Refurbishment Facility (VRF) здание становится все выше, а наблюдатели отмечают появление крупного проема, который может стать технологическим проходом или воротами.

Фото julia_bergeron