Потенциально обитаема: учёные впервые нашли атмосферу на планете, похожей на Землю

Учёные впервые обнаружили атмосферу на планете земного типа, сообщила пресс-служба Университета Флориды. Планета под названием LHS 1140b вращается вокруг одного из красных карликов в созвездии Кита, она расположена относительно недалеко от Солнечной системы — на расстоянии в 48 световых лет.

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Эта экзопланета относится к категории «суперземель» — она примерно в 5,6 раз тяжелее Землю. LHS 1140b совершает один оборот вокруг своей звезды всего за 25 неполных дней. Планета находится в так называемой обитаемой зоне — не слишком близко и не слишком далеко от звезды, чтобы на поверхности могла существовать жидкая вода. LHS 1140b всегда обращена к звезде одной и той же стороной, поэтому на ней нет смены дня и ночи.

Есть несколько ключевых характеристик, которые делают планету пригодной для жизни: она должна быть каменистой, иметь температуру, при которой возможна жидкая вода, и атмосферу. Американские астрономы считают, что LHS 1140b соответствует всем трём условиям и может стать главным претендентом на роль обитаемой планеты за пределами Солнечной системы. Пока нет никаких доказательств существования жизни на LHS 1140b, но теоретически на ней могла зародиться жизнь.

Доцент Университета Флориды Джейсон Диттманн заявил, что обнаружить землеподобную планету, на поверхности которой в теории может существовать жидкая вода и у которой есть атмосфера, удалось впервые. Все ранее изученные каменистые экзопланеты, найденные в окрестностях красных карликов, с самого начала не обладали атмосферой, или же быстро потеряли ее в процессе эволюции. Учёные полагают, что атмосфера LHS 1140b богата гелием с небольшой примесью водорода.